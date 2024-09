Südkorea und Deutschland führen gemeinsames Seemanöver durch

Photo : YONHAP News

Südkorea und Deutschland haben am Freitag ein gemeinsames Seemanöver durchgeführt.Die südkoreanische Marine teilte mit, dass die südkoreanische Fregatte ROKS Incheon und die deutsche Fregatte Baden-Württemberg an der Übung im Westmeer teilgenommen hätten.Außerdem sei ein Austauschprogramm zwischen Soldaten beider Seiten geplant, hieß es.Das deutsche Kriegsschiff fuhr den Angaben zufolge in Gewässer nahe der koreanischen Halbinsel ein, um an Operationen zur Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea teilzunehmen.