Südkorea und Japan wollen Impuls für verbesserte Beziehungen aufrechterhalten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben bei ihrem Gipfel am Freitag in Seoul über Wege gesprochen, wie der Impuls für verbesserte Beziehungen auch nach Kishidas Rücktritt aufrechterhalten werden kann.Yoon unterstrich bei dem Treffen, das eine Woche vor Kishidas Ausscheiden aus dem Amt stattfand, die Wichtigkeit der Aufrechterhaltung der gegenwärtigen Dynamik für bessere Beziehungen zwischen Seoul und Tokio.Kishida sagte, dass er großen Kummer empfinde, weil viele Koreaner in der Vergangenheit Leid und Traurigkeit empfunden hätten. Er wiederholte damit seine Bemerkungen, die er auch im vergangenen Mai bei der Pressekonferenz nach dem südkoreanisch-japanischen Gipfel gemacht hatte.Kishida brachte außerdem seine Unterstützung für die Schaffung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel durch Yoons neue Doktrin für die Wiedervereinigung zum Ausdruck.Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Japan solle Nordkorea davon abgehalten werden, unter Ausnutzung seiner verbesserten Beziehungen zu Russland weitere Provokationen zu verüben, vereinbarten die Regierungschefs.Südkorea und Japan wollen darüber hinaus für mögliche Evakuierungen aus Drittländern enger kooperieren. Im Anschluss an das Spitzengespräch unterzeichneten Diplomaten beider Länder eine Absichtserklärung, wonach ein System für Evakuierungen unter Nutzung von Transportmitteln beider Länder geschaffen werden soll.Zudem wollen beide Seiten jeweils das Einreiseverfahren für ihre Staatsbürger vereinfachen.Das heutige Treffen war das letzte von insgesamt 12 Spitzengesprächen der beiden.