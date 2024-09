Photo : YONHAP News

Die 17. Paralympischen Sommerspiele sind am Sonntag (Ortszeit) zu Ende gegangen.Das Paralympische Feuer erlosch gegen 22 Uhr bei den Abschlussfeierlichkeitenim Stade de France.Die nächsten Sommer-Paralympics finden 2028 in Los Angeles statt.Die südkoreanische Mannschaft belegt mit sechs Gold-, zehn Silber- sowie 14 Bronzemedaillen den 22. Platz in der Gesamtwertung.Zudem wurde der Rollstuhlbasketballer Won Yu-min in die IPC-Athletenkommission gewählt.