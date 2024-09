Mehr als 100 Millionen Won Schaden durch Müll-Ballons aus Nordkorea

Photo : YONHAP News

Müll-Ballons aus Nordkorea haben in Südkorea Sachschaden von mehr als 100 Millionen Won angerichtet.Nach Angaben des Abgeordneten Yang Bu-nam von der Demokratischen Partei verursachten die Ballons zwischen dem 28. Mai und 10. August in Seoul und der Gyeonggi-Provinz Schäden in Höhe von 100 Millionen 528.000 Won (75.000 Dollar).Es gab 51 Schadensmeldungen. Der größte Schaden entstand an einem Logistikzentrum in Seoul. Dort war am 29. Mai ein Ballon auf das Dach eines parkenden Fahrzeugs gekracht. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 15,7 Millionen Won (etwa 11.700 Dollar).In Gyeonggi sank am 2. Juni ein Ballon mit daran befestigtem Zünder zu Boden, der mit Verzögerung eine Explosion auslöste. Dabei geriet ein Auto in Brand, der Sachschaden beträgt 1,21 Millionen Won (900 Dollar).Eine rechtliche Grundlage für einen Schadenersatz nach Zwischenfällen mit Müll-Ballons existiert nicht. Zurzeit wird daher an einer entsprechenden Gesetzgebung gearbeitet.