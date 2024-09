Nordkorea verurteilt südkoreanisch-amerikanische Simulationsübung für nukleare Abschreckung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die erste Simulationsübung der Nuklearen Beratungsgruppe (NCG) Südkoreas und der USA verurteilt.Nordkorea werde weiterhin praktische Maßnahmen ergreifen, um sich auf eine langfristige nukleare Konfrontation mit den USA vorzubereiten, erklärte das nordkoreanische Außenministerium in einer durch die Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme.Die am 5. und 6. September abgehaltene erste NCG-Simulationsübung und das fünfte Treffen der Strategie- und Beratungsgruppe für die erweiterte Abschreckung (EDSCG) zwischen Südkorea und den USA stellten eine atomare Erpressung und Bedrohung durch die USA dar, hieß es.Nordkorea warf Südkorea und den USA vor, seine Maßnahmen zur Verbesserung der Selbstverteidigungsfähigkeit als Bedrohung zu brandmarken. Nordkorea sei besorgt über das rücksichtslose Verhalten der feindlichen Mächte, die die strategische Stabilität in der Region zerstören und die Möglichkeit eines nuklearen Konflikts steigern würden, und verurteile es, hieß es weiter.Südkorea und die USA hatten nach der beim Spitzentreffen im April letzten Jahres angenommenen Washingtoner Erklärung die Nukleare Beratungsgruppe gegründet und ihre Kooperation für die erweiterte Abschreckung gegenüber Nordkorea verstärkt. Am vergangenen Donnerstag und Freitag hielten beide Länder in Washington die erste Simulationsübung der NCG ab, um ihr Vorgehen im Falle einer nuklearen Krise auf der koreanischen Halbinsel und den Kooperationsprozess zu überprüfen.