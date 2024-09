Pianist Lim Yunchan in engerer Auswahl für Gramophone Classical Music Awards

Photo : YONHAP News

Der koreanische Pianist Lim Yunchan ist beim britischen Musikpreis Gramophone Classical Music Awards in die engere Auswahl gekommen.Lims Agentur zufolge stehen seine Alben „Liszt: Transcendental Etudes“ und „Chopin Études“ auf der Shortlist in der Kategorie Klavier.Lim konkurriert mit dem polnischen Pianisten Piotr Anderszewski um die Auszeichnung.Sollte Lim ausgezeichnet werden, wird er der erste südkoreanische Gewinner des prestigeträchtigen Preises der klassischen Musik sein.Die Preisverleihung findet am 2. Oktober statt.