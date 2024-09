Nordkorea schickt fünften Tag in Folge Müll-Ballons in Richtung Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat den fünften Tag in Folge Ballons mit Müll über die Grenze in Richtung Südkorea geschickt.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas ließ Nordkorea am Sonntag ab etwa 9 Uhr rund 120 Müll-Ballons in Richtung Süden fliegen. Etwa 40 davon seien in Seoul und dem Norden der Provinz Gyeonggi gefunden worden.Bei den getragenen Gegenständen habe es sich um Alltagsmüll wie Papier, Kunststoff und Plastikflaschen gehandelt. Es seien keine schädlichen Stoffe enthalten, hieß es.Nordkorea hat seit Mai 17 Mal Müll-Ballons über die Grenze geschickt.In den letzten fünf Tagen wurden 1.250 Ballons geschickt, etwa 430 davon gingen auf südkoreanischem Boden nieder.