KDI spricht zehnten Monat in Folge von schwacher Binnennachfrage

Photo : YONHAP News

Der wirtschaftliche Aufschwung in Südkorea wird nach Einschätzung des Koreanischen Entwicklungsinstituts (KDI) durch eine schleppende Erholung der Binnennachfrage gebremst.Das schrieb die staatliche Denkfabrik in ihrem monatlichen Konjunkturbericht für September. Damit wurde seit der Dezemberausgabe den zehnten Monat in Folge über eine schwache Inlandsnachfrage berichtet.Laut dem Institut bleiben als Folge der hohen Zinsen die Einzelhandelsumsätze und die Anlageinvestitionen schwach.Die Einzelhandelsumsätze schrumpften im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent.Im Dienstleistungssektor wurden im Beherbergungsgewerbe und der Gastronomie schwache Indexwerte verbucht.Das Transaktionsvolumen auf Online-Marktplätzen ging seit dem Bekanntwerden von Zahlungsproblemen bei TMON und WeMakePrice zurück.Das KDI vertritt damit eine andere Auffassung als die Regierung, die zuletzt vier Monate in Folge Anzeichen für eine Erholung der Binnennachfrage sah.Regierung und KDI gehen aber beide davon aus, dass die Ausfuhren und das verarbeitende Gewerbe sich weiterhin auf einem stabilen Erholungskurs befinden.Die Denkfabrik schrieb in ihrem aktuellen Bericht weiter, dass sich die Inflationsrate dem Zielwert angenähert habe. Die Teuerung werde sich weiterhin abschwächen.