Nordkorea feiert Jahrestag der Staatsgründung

In Nordkorea sind anlässlich des 76. Jahrestags der Gründung der Republik am heutigen Montag verschiedene Veranstaltungen abgehalten worden.Wie die staatliche Nachrichtagentur KCNA am Montag meldete, hätten Funktionäre von Partei, Regierung und Militär am Sonntag den Kumsusan-Palast der Sonne in Pjöngjang aufgesucht und Blumen niedergelegt. Unter ihnen seien Ministerpräsident Kim Tok-hun und der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses der Obersten Volksversammlung, Choe Ryong-hae, gewesen.Machthaber Kim Jong-un besuchte anscheinend den Kumsusan-Palast, das Mausoleum des Staatsgründers und seines Großvaters Kim Il-sung sowie seines Vaters Kim Jong-il, nicht.Am Sonntag fand auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang eine Versammlung zum 76. Jahrestag der Staatsgründung statt. Daran nahm auch eine Delegation des pro-nordkoreanischen Generalverbandes der Koreaner in Japan, Jochongryon, teil, die erstmals seit fünf Jahren zur Gratulation aus diesem Anlass nach Nordkorea gereist war.In Nordkorea wurde am 9. September 1948 ein Regime mit Kim Il-sung an der Spitze gegründet. Das Land feiert das Datum als Tag der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Koreas.