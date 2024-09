Zahl der Krebsoperationen wegen Ärztestreiks um 17 Prozent zurückgegangen

Photo : KBS News

Die Zahl der Krebsoperationen ist seit dem Beginn des Ärztestreiks um rund 17 Prozent zurückgegangen.Die Abgeordnete Han Zee-a präsentierte am Dienstag Daten der Dienststelle für Überprüfung und Bewertung der Krankenversicherung. Demnach unterzogen sich in den größten Allgemeinkrankenhäusern im Zeitraum Februar bis Juli 38.300 Patienten einer Krebsoperation. Das waren 16,8 Prozent weniger als im selben Vorjahreszeitraum.Berücksichtigt wurden für die Zählung die sechs am häufigsten vorkommenden Krebsarten, Magen-, Darm-, Leber-, Brust, Gebärmutterhals- und Lungenkrebs.Die Zahl der Operationen wegen Leberkrebs ging um über 23 Prozent, und damit am stärksten, zurück. Bei den Lungenkrebs-Operationen betrug der Rückgang 21,7 Prozent.Laut Han belegten die Zahlen, dass die Kapazitäten der großen Allgemeinkrankenhäuser wegen des Fehlens der Assistenzärzte geschrumpft seien. Sie rief die Regierung, die Parteien und Ärzte zur Kräftebündelung auf, damit die Krise im Gesundheitssektor schnell überwunden werden kann.