USA messen Nordkoreas Enthüllung neuen mobilen Raketenwerfers keine größere Bedeutung bei

Photo : YONHAP News

Die USA haben der Enthüllung eines neuen mobilen Raketenwerfers durch Nordkorea keine größere Bedeutung beigemessen.Pentagon-Sprecher Patrick Ryder sagte am Montag, zu Nordkoreas Fähigkeiten gebe es nichts weiter zu kommentieren. Es sei üblich, dass Nordkorea sich Medienberichten und Bildern bediene, um eine Botschaft an die Welt zu senden.Die USA würden sich auf die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wie Südkorea und Japan konzentrieren, um Sicherheit und Stabilität in der Region zu wahren, fügte der Sprecher hinzu.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte am Sonntag ein Foto von Kim Jong-un, der eine 12-achsige mobile Abschussrampe (TEL) inspiziert.Es ist das erste Mal, dass Nordkorea eine Startrampe dieses Typs vorstellte. Experten vermuten, dass diese für eine neue Interkontinentalrakete eingesetzt werden könnte.