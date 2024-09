Nordkorea will Zahl der Atomwaffen exponentiell erhöhen

Photo : YONHAP News

Nordkorea will die Zahl seiner Atomwaffen exponentiell erhöhen.Das habe Machthaber Kim Jong-un zum Jahrestag der Gründung der Republik (9. September) angekündigt, berichtete die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ am Dienstag.Die Nuklearstreitkräfte der Republik würden nach einem straffen Kommando- und Kontrollsystem betrieben.Nordkorea müsse vollständig dazu bereit sein, seine nuklearen Fähigkeiten jederzeit einsetzen zu können, um sein Recht auf Sicherheit zu gewährleisten, betonte Kim.Er bezeichnete Nordkorea als „verantwortliche Atommacht“. Nuklearwaffen für die Selbstverteidigung stellten für niemanden eine Bedrohung dar. Die militärische Macht der Republik werde weiter wachsen, ihr würden keine Grenzen gesetzt, wurde Kim in dem Bericht weiter zitiert.