Verteidigungsminister führt Gespräche mit niederländischen und singapurischen Amtskollegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas neuer Verteidigungsminister Kim Yong-hyun hat sich am Montag in Seoul mit seinen Amtskollegen aus den Niederlanden und Singapur getroffen.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Montag sprach Kim zunächst mit dem niederländischen Amtskollegen Ruben Brekelmans. Dieser war zur Teilnahme am zweiten Gipfel über den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz im militärischen Bereich (REAIM) nach Südkorea gekommen.Kim habe hervorgehoben, dass Südkorea und die Niederlande die Konferenz gemeinsam veranstalten. Er schlug eine Zusammenarbeit beider Länder vor, um KI-Technologie für eine größere Kampfkraft optimal nutzen zu können.Beim Treffen mit dem singapurischen Verteidigungsminister Ng Eng Hen im Anschluss bedankte sich Kim dafür, dass Singapur die Nordkorea-Politik Seouls für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel unterstützt.Wie das Ministerium weiter mitteilte, wollen beide Länder regelmäßig ein Beratungsgremium tagen lassen, um ihre Kooperation im Verteidigungsbereich zu vertiefen.