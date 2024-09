Regierung beschließt Notfallwoche für reibungslose medizinische Versorgung an langen Chuseok-Feiertagen

Photo : YONHAP News

Um eine reibungslose medizinische Versorgung rund um die Feiertage zum Erntedankfest Chuseok sicherzustellen, hat die Regierung eine Notfallwoche ausgerufen.Präsident Yoon Suk Yeol erklärte auf einer Kabinettssitzung am Dienstag, dass die Notfallwoche am morgigen Mittwoch beginnen und bis zum 25. September andauern werde.In diesem Jahr hätten deutlich mehr Kliniken und Praxen als in den Vorjahren beantragt, während der Chuseok-Feiertage öffnen zu können, hieß es.Zur Belohnung habe die Regierung beschlossen, um die Chuseok-Feiertage die Zahlungen der nationalen Krankenversicherung vorübergehend deutlich zu erhöhen. Das Behandlungshonorar für Fachärzte in den regionalen medizinischen Notfallzentren sei auf das 3,5-Fache erhöht worden, fügte Yoon hinzu.Der Staatschef versprach, möglichst viel medizinisches Personal für die Notaufnahmen bereitzustellen. Dorthin sollten vorrangig verfügbare Militärärzte und Ärzte im öffentlichen Dienst entsandt werden.