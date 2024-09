Fraktionschef der Regierungspartei hält Anpassung der Zahl der Medizinstudienplätze für 2025 für kaum möglich

Photo : YONHAP News

Der Fraktionschef der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Choo Kyung-ho, hat die Möglichkeit der Rückgängigmachung der Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze für das Studienjahr 2025 de facto ausgeschlossen.Eine Anpassung der Pläne sei kaum möglich, sagte Choo nach einer Fraktionssitzung am Dienstag gegenüber Reportern.Die Universitäten nähmen seit dem gestrigen Montag Bewerbungen für vorzeitige Zulassungen für das Studienjahr 2025 entgegen. Planänderungen könnten bei Prüflingen und Eltern für Chaos sorgen, nannte er als Begründung.Choo wies die Forderung nach einer Entschuldigung des Staatspräsidenten und dem Austausch des Gesundheitsministers und dessen Stellvertreters zurück. Es sei an der Zeit, in einem Beratungsgremium von Regierungs- und Oppositionsparteien, Ärzteschaft und Regierung realistische Maßnahmen zur Reform des Gesundheitswesens zu erörtern.Hinsichtlich der Pläne für die Erhöhung der Zahl der Zulassungen für das Medizinstudium ab dem Studienjahr 2026 äußerte Choo die Meinung, dass neue Diskussionen von Grund auf möglich seien.