Tschechien an Kooperation mit Südkorea im Batteriebereich interessiert

Photo : YONHAP News

Der tschechische Außenminister Jan Lipavský hat Interesse an einer engeren Zusammenarbeit mit Südkorea in der Batterieproduktion bekundet.Tschechien biete ein attraktives Geschäftsumfeld für Investitionen koreanischer Unternehmen, sagte er bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Cho Tae-yul am Montag am Sitz des Außenministeriums in Seoul.Tschechien sei bereit für Südkoreas Investitionen, deren Fokus auf Gigafactories (Fabriken zur Batterieherstellung), Halbleitern und Wasserstoff liege, sagte er weiter.Die Auswahl eines koreanischen Konsortiums als bevorzugter Bieter für das Projekt für den Bau neuer Reaktorblöcke im tschechischen Kernkraftwerk Dukovany bezeichnete er als „bahnbrechenden Moment in den Beziehungen zwischen beiden Ländern“.Zum für Ende dieses Monats vorgesehenen Tschechien-Besuch von Präsident Yoon Suk Yeol hieß es, dass die Visite zusätzlichen Schwung in das neue Kapitel in den bilateralen Beziehungen bringen werde.