Bisher späteste Tropennacht in Seoul

Photo : YONHAP News

Seoul hat die späteste Tropennacht aller Zeiten erlebt.Laut dem Wetteramt fiel die Temperatur in der Nacht auf Dienstag in der Hauptstadt nur auf 25,6 Grad.Damit wurde der im Jahr 1935 aufgestellte Rekord der spätesten Tropennacht eines Jahres erneuert.Auf der Insel Jeju wurden dieses Jahr 64 Tropennächte gemeldet, damit so viele wie nie seit Aufzeichnungsbeginn.Die Tropennächte in diesem September werden mit feuchtwarmer Meeresluft erklärt. Das Meer sei drei bis vier Grad wärmer als in den Vorjahren.Das Wetteramt sagt voraus, dass es bis zu den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok weiterhin um die 30 Grad heiß sein wird.