Südkoreas Generalstabschef empfängt deutschen Generalinspekteur der Bundeswehr

Photo : YONHAP News

Der Chef des Vereinigten Generalstabs Südkoreas, Kim Myung-soo, hat am Dienstag in Seoul den Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr, Carsten Breuer, zu einem Gespräch empfangen.Laut dem Vereinigten Generalstab tauschten sie sich über die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel aus. Auch Wege zur Förderung der militärischen Kooperation beider Länder im indopazifischen Raum wurden demnach erörtert.Beide Länder würden seit langem in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Betont wurde außerdem, dass beide Länder als liberale Demokratien universelle Werte teilten.Kim gratulierte Deutschland zum Beitritt zum UN-Kommando. Er bedankte sich bei Deutschland dafür, mit der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen zu Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beizutragen.Deutschlands oberster Soldat war für die Leitung der Einsätze der deutschen Fregatte Baden-Württemberg und den militärischen Austausch nach Südkorea gekommen. Die Fregatte hatte vom 6. bis 9. September in Südkorea angelegt.