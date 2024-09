FIFA WM-Qualifikation: Südkorea siegt gegen Oman mit 3:1

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in der dritten Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 den ersten Sieg errungen.Das Land siegte am Montagabend (Ortszeit) in Maskat gegen Oman mit 3:1.Hwang Hee-chan hatte die Mannschaft in der 10. Minute in Führung gebracht. Ein Eigentor von Jung Seung-hyun in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte jedoch für den Ausgleich.Son Heung-min konnte in der 82. Minute Südkorea erneut in Führung bringen.Joo Min-kyu besiegelte dann in der Nachspielzeit mit einem weiteren Tor den Sieg der Mannschaft.Südkoreas Mannschaft hatte letzte Woche zum Auftakt der Qualifikationsrunde gegen Palästina nur ein torloses Remis geholt und damit die eigenen Fans enttäuscht.