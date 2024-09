UN-Kommando in Korea fordert Stopp militärischer Kooperation zwischen Russland und Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Mitglieder des UN-Kommandos zur Überwachung des Waffenstillstands in Korea haben einen Stopp der militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea gefordert.Sie forderten am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung nach ihrem Treffen von Verteidigungsministerialen in Seoul ein sofortiges Ende der Kooperation. Außerdem äußerten sie ernste Bedenken über Waffengeschäfte zwischen Russland und Nordkorea.In der Erklärung wurden zudem Nordkoreas Programme für Atomwaffen und ballistische Raketen als illegal verurteilt. Damit würden in ernster Weise internationale Nichtverbreitungsregime unterwandert, hieß es.17 Mitgliedsstaaten erklärten, dass sie bei einer Wiederaufnahme von Feindseligkeiten oder eines bewaffneten Angriffs gegen Südkorea vereint blieben. Darüber hinaus vereinbarten die Teilnehmenden, den Informationsaustausch zu verbessern und verstärkt gemeinsame Manöver durchzuführen.Südkorea hatte zuletzt wieder engere Beziehungen zum US-geführten UN-Kommando angestrebt, um die Abschreckung gegen ein bedrohlicher werdendes Nordkorea zu erhöhen. Das Regime in Pjöngjang hat in diesem Jahr bereits 37 Starts ballistischer Raketen vorgenommen.Das UN-Kommando zählt aktuell 18 Mitglieder, einzig Südafrika schickte zum jüngsten Treffen keinen Vertreter. Neumitglied Deutschland wurde durch den Staatssekretär im Verteidigungsministerium Nils Hilmer vertreten.