US-Beamter fordert von koreanischen Unternehmen HBM-Entwicklung für USA und Verbündete

Photo : YONHAP News

Das US-Handelsministerium hat gefordert, dass die koreanischen Hersteller Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) nicht an China, sondern an die USA und deren Verbündete liefern sollten.Die entsprechende Äußerung machte Alan Estevez, Staatssekretär für Industrie und Sicherheit, bei einer koreanisch-US-amerikanischen Konferenz zur Wirtschaftssicherheit am Dienstag (Ortszeit) in Washington.China müsse daran gehindert werden, sich fortschrittliche Technologien zu sichern, die die Sicherheit der USA und deren Verbündeten bedrohen würden, hieß es.Drei Unternehmen in der Welt produzierten HBM, zwei davon seien koreanische Firmen. Es sei wichtig, diese Fähigkeiten für die USA und deren Verbündete zu nutzen. In diesem Punkt danke man Südkorea für die Zusammenarbeit, sagte er weiter.Der südkoreanische Handelsminister Jeong In-kyo wollte sich nach der Veranstaltung dazu nicht weiter äußern, da noch nichts feststehe. Ohnehin aber würden die USA in der Angelegenheit Südkorea um Konsultationen bitten.