Über 12.000 Kliniken, Arztpraxen und Apotheken in Seoul haben an Chuseok-Feiertagen geöffnet

Über 12.000 Kliniken, Arztpraxen und Apotheken in Seoul werden laut der Stadtverwaltung an den Feiertagen zum Erntedankfest Chuseok geöffnet haben.Die Stadtverwaltung kündigte am Mittwoch an, dass während der langen Feiertage ein System zur Notfallversorgung rund um die Uhr im Betrieb sein werde.Es würden 5.922 Kliniken und Praxen sowie 6.533 Apotheken geöffnet haben, hieß es.Zudem werden insgesamt 69 medizinische Einrichtungen zur Notfallversorgung, darunter 31 regionale medizinische Notfallzentren, sowie die Notaufnahmen der Krankenhäuser rund um die Uhr geöffnet haben.Nach weiteren Angaben werden alle öffentlichen Gesundheitszentren der 25 Stadtbezirke am Chuseok-Festtag im Normalbetrieb sein.Die Liste dieser Kliniken, Praxen und Apotheken ist auf der Website der Stadtverwaltung über allgemeine Informationen zu den Chuseok-Feiertagen 2024, den Webseiten der 25 Stadtbezirke sowie dem Portal über die Notfallversorgung verfügbar.