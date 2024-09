Banken verzeichnen im August Rekordanstieg bei Hypothekendarlehen

Photo : YONHAP News

Im August haben Banken in Südkorea eine Rekordsumme an Hypothekendarlehen vergeben.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch wuchs das Volumen der Privatkredite im vergangenen Monat um 9,3 Billionen Won (6,9 Milliarden Dollar) auf 1.130 Billionen Won (844 Milliarden Dollar) am 31. August.Der Zuwachs fiel viel stärker aus als im Vormonat (5,4 Billionen Won). Damit wurde der kräftigste Anstieg seit Juli 2021 verbucht.Dazu trug hauptsächlich der drastische Anstieg bei den Hypothekendarlehen aufgrund häufigerer Wohnimmobilientransaktionen bei. Der Anstieg hat sich im August deutlich auf 8,2 Billionen Won (6,1 Milliarden Dollar) nach 5,6 Billionen Won (4,2 Milliarden Dollar) im Juli beschleunigt. Dies entspricht dem stärksten Zuwachs seit der Einführung der aktuellen Statistikstandards im Jahr 2004.Die Notenbank rechnet nach eigenen Angaben mit einer Verlangsamung des Anstiegs im September. Die Auswirkungen der Regierungsmaßnahmen gegen die Verschuldung privater Haushalte würden ab September sichtbar. Gleichzeitig würden die Banken eigene Bemühungen im Zusammenhang mit Privatkrediten unternehmen, hieß es zur Begründung.