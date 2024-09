Ungewöhnlich lange Hitzewelle dauert an

Photo : YONHAP News

Die ungewöhnlich lange Hitzewelle in Südkorea dauert an.Obwohl es sonst um diese Zeit kälter war, kam es in der Nacht zu Mittwoch vielerorts erneut zu einer Tropennacht.Auf der Insel Jeju sank die Temperatur in der Nacht nicht unter 27 Grad. Damit gab es eine Woche am Stück Tropennächte.Auch in Großstädten wie Seoul und an der Südküste des Landes erlebten die Einwohner wieder eine Tropennacht.Für die meisten Gebiete wurden wegen der Hitze Hinweise und Warnungen ausgegeben. In Seoul und Daejeon galt erstmals in einem September eine Hitzewarnung.Am Mittwoch wurde es in Seoul und Daejeon 35 Grad heiß, in Daegu wurden 34 Grad und in Gwangju 33 Grad gemessen.Für Donnerstag wurde Regen vorhergesagt, der für Abkühlung sorgen soll.Am Dienstagabend bildete sich Taifun Nummer 13 in den Gewässern vor Guam. Der Taifun soll nach gegenwärtigen Berechnungen in Richtung Shanghai ziehen. Die koreanische Halbinsel wird damit voraussichtlich nicht in seinem direkten Einflussbereich liegen.