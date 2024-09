WM-Qualifikation: Nordkorea holt 2:2-Unentschieden gegen Katar

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in der dritten Qualifikationsrunde für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 den ersten Punktgewinn erzielt.In seinem zweiten Spiel am Dienstag im laotischen Vientiane holte Nordkorea, Platz 110 im FIFA-Ranking, ein 2:2-Unentschieden gegen Katar (Platz 34).Nordkorea trug sein Heimspiel nicht in Pjöngjang, sondern in Laos aus. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit nach einer roten Karte für Kapitän Jang Kuk-chol konnte das Land einen Punkt gewinnen.Nordkorea will es erstmals seit 2010 wieder in die WM-Einrunde schaffen. Zum Auftakt der Qualifikationsrunde hatte Nordkorea gegen Usbekistan mit 0:1 verloren.