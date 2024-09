Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch seinen Abwärtstrend fortgesetzt.Der Index verlor 0,4 Prozent auf 2.513,37 Zähler. Es war bereits der siebte Handelstag mit Verlusten in Folge.Vor allem ausländische Anleger hätten sich vor der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten von Aktien an der koreanischen Börse getrennt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.