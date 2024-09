Nordkorea feuert ballistische Raketen ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs ballistische Raketen abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab teilte am Donnerstag mit, dass um 7.10 Uhr mehrere Kurzstreckenraketen von einem Ort nahe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang gestartet wurden.Die Raketen seien ins Ostmeer zwischen Korea und Japan gestürzt.Nordkorea führte damit erstmals seit Juli wieder einen Test ballistischer Raketen durch.Der Generalstab gab an, dass Südkorea mit den USA und Japan in einem engen Austausch stehe. Die Streitkräfte seien äußerst wachsam und auf mögliche weitere Provokation Nordkoreas vorbereitet.