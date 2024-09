NewJeans fordert Rückkehr von Min Hee-jin als CEO von ADOR

Photo : YONHAP News

Die Girlgroup NewJeans hat die Wiedereinsetzung von Min Hee-jin als CEO ihres Labels ADOR gefordert.Man wünsche sich das ursprüngliche ADOR mit Min Hee-jin an der Spitze zurück, bei dem Management und Produktion vereint handeln, sagten die fünf Mitglieder am Mittwoch in einem Livestream auf YouTube.Min war vor zwei Wochen nach einem langen Streit mit dem Mehrheitseigner Hybe von ihrem Posten entfernt worden. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass eine Trennung von Management und Produktion erforderlich sei.Der Streit zwischen Min und Hybe war im April eskaliert. Die Plattenfirma hatte Min ein Komplott vorgeworfen, um die volle Kontrolle über ADOR erlangen zu können.Min wies die Vorwürfe zurück und beschuldigte Hybe der Diskriminierung von NewJeans, da andere Gruppen unter dem Dach des Unternehmens bevorzugt behandelt würden.