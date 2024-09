Regierungspartei fordert Rentenkompromiss

Photo : YONHAP News

Die regierende Partei Macht des Volks (PPP) hat einen Rentenkompromiss gefordert.Regierung und Opposition sollten sich in der Frage des Rentenniveaus annähern, sagte der Leiter des PPP-Politikkomitees, Kim Sang-hoon, am Donnerstag.Die Regierung habe bekannt gegeben, den Beitragssatz auf 13 Prozent und das Rentenniveau auf 42 Prozent zu erhöhen.Die Nationalversammlung sollte sich auf einen Wert einigen, der zwischen den Vorstellungen der Regierung und den von der Demokratischen Partei vorgeschlagenen 45 Prozent liegt, hieß es.PPP-Fraktionschef Choo Kyung-ho wies darauf hin, dass die Diskussionen über die Rentenreform nicht schnell genug vorankämen. Man habe dem Parlamentspräsidenten und der Opposition vorgeschlagen, für zügigere Gespräche schnell einen parlamentarischen Sonderausschuss zur Rentenreform zu bilden. Möglichst noch in diesem Jahr solle es greifbare Ergebnisse geben, forderte er.