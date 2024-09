Russland nennt Südkoreas neue Ausfuhrbeschränkungen feindlichen Schritt

Photo : YONHAP News

Russland hat die von Südkorea jüngst verhängten Ausfuhrbeschränkungen verurteilt.Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, sprach am Mittwoch (Ortszeit) vor der Presse von einem „feindlichen Schritt“, wie die Nachrichtenagentur Sputnik berichtete.Das südkoreanische Industrieministerium hatte am 5. August die Liste der nichtstrategischen Güter, deren Ausfuhr nach Russland und Belarus wegen der möglichen Verwendung für militärische Zwecke grundsätzlich verboten ist, um 243 auf 1.402 Artikel erweitert.Die Entscheidung verschlechtere die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit Russland weiter. Sie diene eindeutig nicht der Aufrechterhaltung der bilateralen Beziehungen in substantiellen Bereichen, in denen noch ein Austausch möglich sei, sagte Sacharowa.Eine Rückkehr koreanischer Unternehmen, die Russland bereits verlassen hätten, würde damit kaum möglich sein, warnte sie.