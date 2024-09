Zahl der Haushalte in Korea soll 2041 Höhepunkt erreichen

Photo : KBS News

Die Zahl der Haushalte in Südkorea soll im Jahr 2041 ihren Höhepunkt erreichen.Dies ergibt eine Hochrechnung für den Zeitraum 2022 bis 2052, die das Statistikamt am Donnerstag präsentierte.Die Zahl der Haushalte soll 2041 den Höhepunkt von 24,37 Millionen erreichen.Nach den Schätzungen von 2022 sollte der Höhepunkt bereits im Jahr 2039 erreicht werden.Die Verzögerung um zwei Jahre wird auf die stärker steigende Zahl der Einpersonenhaushalte zurückgeführt.Das Statistikamt rechnet damit, dass der Anteil der Single-Haushalte von 34,1 Prozent im Jahr 2022 um 7,2 Prozentpunkte auf 41,3 Prozent im Jahr 2052 steigen wird.Noch im Jahr 2022 machten die Menschen in ihren Dreißigern mit 36,6 Prozent den größten Anteil an den Einpersonenhaushalten aus. Ihr Anteil soll jedoch im Jahr 2052 auf 18 Prozent zurückgehen.Währenddessen soll der Anteil der Menschen im Alter von 70 Jahren und höher von 18,4 Prozent drastisch auf 42,2 Prozent steigen.