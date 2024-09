Chef des NATO-Militärausschusses hält Eingreifen auf koreanischer Halbinsel für unwahrscheinlich

Photo : Reuters / YONHAP News

Der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Rob Bauer, hält ein Eingreifen auf der koreanischen Halbinsel im Krisenfall für unwahrscheinlich.Das sagte Bauer in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch in Seoul.Die Einsatzgebiete der NATO seien grundsätzlich der Nordatlantik, Europa, die Arktis, das Schwarze Meer und das Mittelmeer, hieß es auf die Frage nach der Möglichkeit eines Eingreifens der NATO auf der Halbinsel.Möglich sei ein Einsatz nur dann, wenn die Vereinten Nationen diesen genehmigen und die 32 NATO-Mitglieder vereinbaren würden, eine solche Bitte Südkoreas zu akzeptieren, fügte er hinzu.Außerdem sehe er kaum eine Möglichkeit für NATO-Manöver in der indopazifischen Region. Die NATO werde in ihren Einsatzgebieten üben, die indopazifische Region gehöre nicht dazu.