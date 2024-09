Bericht: Nordkorea beliefert Russland weiterhin mit Raketen

Photo : YONHAP News

Laut einem Bericht liefert Nordkorea ungeachtet der internationalen Sanktionen weiterhin Raketen an Russland.Geliefert wurden offenbar auch in diesem Jahr produzierte Raketen, die Russland im vergangenen Monat auf die Ukraine abgefeuert haben soll.Das geht aus dem am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Bericht von Conflict Armament Research (CAR) hervor, einer in Großbritannien ansässigen Organisation, die den Einsatz von Waffen verfolgt.Die Organisation habe Raketentrümmer an ukrainischen Orten, die von russischen Raketenangriffen betroffen waren, untersucht und nordkoreanische Raketen identifiziert.Ein Untersuchungsteam vor Ort habe Trümmer von vier verschiedenen nordkoreanischen Raketen nach einer Reihe von russischen Angriffen gefunden, die am 30. Juli sowie am 5., 6. und 18. August gemeldet worden seien, hieß es.Auf einer der Raketen habe es eine Markierung gegeben, die auf das Baujahr 2024 hinweise. Dies sei der erste öffentliche Beweis dafür, dass in diesem Jahr in Nordkorea hergestellte Raketen im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt würden, erklärte CAR.