Südkorea, USA und Japan verurteilen Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben den Start ballistischer Raketen durch Nordkorea am Donnerstag verurteilt.Dem Außenministerium in Seoul zufolge führte Lee Jun-il, Generaldirektor für die Politik der koreanischen Halbinsel, mit den US-amerikanischen und japanischen Kollegen, Seth Bailey und Akihiro Okochi, kurz nach dem Raketentest ein Telefongespräch.Sie verurteilten Nordkoreas Raketenstart als klaren Verstoß gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Der Start bedrohe Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und in der internationalen Gemeinschaft ernsthaft, hieß es weiter.Sie verständigten sich darauf, die Möglichkeit weiterer Provokationen Nordkoreas im Blick zu behalten. Vereinbart wurde außerdem, auf der Grundlage der eisernen Allianz zwischen Südkorea und den USA sowie ihrer Sicherheitskooperation mit Japan entschlossen gegen Nordkoreas Provokationen und Drohungen vorzugehen.