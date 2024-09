Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Donnerstag im Plus geschlossen.Für den Index ging es um 2,34 Prozent auf 2.572,09 Zähler nach oben.Der Kospi beendete damit eine siebentägige Durststrecke.Die Investoren würden mit einer Zinssenkung in den USA in der kommenden Woche rechnen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.