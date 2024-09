Koreanische Kulturzentren in 25 Ländern planen Feierlichkeiten zu Chuseok

Photo : YONHAP News

Zum Erntedankfest Chuseok in der kommenden Woche planen 26 koreanische Kulturzentren in 25 Ländern Veranstaltungen.Das gab das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus am Freitag bekannt.Das Koreanische Kulturzentrum in Japan wird gemeinsam mit der Agentur für die Content-Förderung KOCCA am 18. September in Niigata ein Hangawi (Chuseok)-Festival organisieren. Dabei werden neueste koreanische Fernsehserien gezeigt und auch Songs aus den Serien aufgeführt.Das Kulturzentrum in Shanghai wird in Suzhou eine Austauschausstellung des koreanischen und chinesischen Kunsthandwerks anbieten. Auch ein Erlebnisprogramm zur traditionellen koreanischen Musik ist geplant.Das Kulturzentrum in Washington wird in Kooperation mit Smithonian's National Museum of Asian Art ein Chuseok Familienfestival veranstalten.Das Kulturzentrum in Paris bietet gemeinsam mit dem Musée national des Arts asiatiques – Guimet vom 13. bis 15. September die Veranstaltung Koreas Chuseok mit Guimet an.Das Kulturzentrum in Deutschland plant eine Veranstaltung zum Chuseok-Essen, an der sich früher als Krankenschwestern nach Deutschland entsandte Koreanerinnen beteiligen werden.Das Kulturzentrum in Österreich will ein koreanisches Kulturfestival abhalten, das alle Generationen genießen können.