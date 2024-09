Regierung sieht weiter Anzeichen für Erholung der Binnennachfrage

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung ist weiterhin optimistisch für die Erholung der Inlandsnachfrage.In seinem am Freitag veröffentlichten Wirtschaftsbericht für September konstatierte das Finanzministerium einen Erholungstrend der hiesigen Volkswirtschaft, der von starken Ausfuhren und dem verarbeitenden Gewerbe gestützt werde.Die Binnennachfrage zeige Erholungsanzeichen, angeführt von Anlageinvestitionen und dem Dienstleistungssektor. Jedoch erholten sich die einzelnen Bereiche in unterschiedlichem Tempo, hieß es.Die Regierung sieht damit den fünften Monat in Folge Erholungsanzeichen bei der Binnennachfrage. Andere Institutionen wie das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) teilen diese Einschätzung jedoch nicht.Die staatliche Denkfabrik hatte in ihrem am Montag veröffentlichten Konjunkturbericht den zehnten Monat in Folge über eine schwache Binnennachfrage berichtet. Trotz des starken Exportwachstums verzögere sich die Erholung der Inlandsnachfrage aufgrund der hohen Zinsen, was die Konjunkturerholung bremse, hatte es geheißen.Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für die Inlandsnachfrage, gingen im Juli gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Prozent zurück. Die Bauinvestitionen, ein weiterer Index für die Binnennachfrage, sanken um 5,3 Prozent.Demgegenüber stieg die Produktion im Dienstleistungssektor um 2,2 Prozent, die Anlageinvestitionen legten um 18,5 Prozent zu.