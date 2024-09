Leicht Erkrankte müssen ab sofort für Behandlung in Notaufnahme mehr zahlen

Photo : YONHAP News

Wer bei leichten gesundheitlichen Problemen eine Notaufnahme aufsucht, muss seit heute mehr zahlen.Der Eigenanteil steigt in solchen Fällen auf 90 Prozent.Die Kosten einer Behandlung in einem regionalen Zentrum für Notfallmedizin sollen damit im Schnitt um 90.000 Won (68 Dollar) auf 220.000 Won (165 Dollar) steigen. Der Besuch eines lokalen Behandlungszentrums würde sich um durchschnittlich 40.000 Won (30 Dollar) auf 100.000 Won (75 Dollar) verteuern.Während der Feiertage zum Erntedankfest Chuseok wird das Behandlungshonorar für einen Facharzt in einer Notaufnahme um bis zu 350 Prozent steigen. Nach Angaben der Regierung handelt es sich um eine Ausnahmeregelung an den Chuseok-Feiertagen, die für Patienten keinen höheren Eigenanteil zur Folge habe.Beim Besuch einer Klinik, Arztpraxis oder Apotheke an den Chuseok-Feiertagen wird der gewöhnliche Feiertagszuschlag von etwa 30 Prozent erhoben.Für Patienten, die kein Notfall sind, will die Regierung mehr Kliniken und Arztpraxen an den Chuseok-Feiertagen als in der Vergangenheit öffnen lassen.Im Tagesschnitt werden etwa 7.900 medizinische Einrichtungen geöffnet haben, damit mehr als doppelt so viele wie an den letzten langen Feiertagen zum Mond-Neujahrsfest.Täglich 518 Einrichtungen für die Notfallversorgung werden landesweit in Betrieb sein.Eine Liste dieser Kliniken und Praxen ist auf den Seiten des Portals für Notfallversorgung und über die dazugehörige App erhältlich. Auch durch das Callcenter des Gesundheitsministeriums (129), unter der Notrufnummer 119 sowie der Nummer 120 der Callcenter der Städte und Provinzen werden entsprechende Informationen weitergegeben.