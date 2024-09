Südkorea verurteilt Nordkoreas Urananreicherungsanlage

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die bekannt gemachte Urananreicherungsanlage Nordkoreas und die Forderung von Machthaber Kim Jong-un nach der Produktion von waffenfähigem Nuklearmaterial scharf verurteilt.Nordkoreas Medien hatten früher am Freitag über Kims Besuch in einer Urananreicherungsanlage und dessen entsprechende Forderung berichtet.Nordkorea müsse klar erkennen, dass Südkorea und die internationale Gemeinschaft einen nordkoreanischen Atomwaffenbesitz unter keinen Umständen dulden würden, betonte der Sprecher des Vereinigungsministeriums, Koo Byoung-sam, am Freitag vor der Presse.Man warne streng davor, dass jede nukleare Bedrohung und Provokation durch Nordkorea mit einer überwältigenden und starken Reaktion der südkoreanischen Regierung und des Militärs auf der Grundlage des Systems der erweiterten Abschreckung des südkoreanisch-US-amerikanischen Bündnisses konfrontiert sein würden, hieß es.Der Sprecher forderte das nordkoreanische Regime zur Einsicht auf, dass es mit Atomwaffen nichts gewinnen könne. Das Regime sollte umgehend auf Seouls Angebot für einen Dialog über die Denuklearisierung eingehen.