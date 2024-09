Umfrage: Zustimmung zu Präsident Yoon auf Rekordtief gesunken

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert zu Präsident Yoon Suk Yeol ist laut Umfragen auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt gefallen.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Realmeter am Montag. Befragt wurden vom 9. bis 13. September landesweit 2.503 Wähler ab 18 Jahren.27 Prozent der Befragten bewerteten Yoons Arbeit positiv. Dies sind 2,9 Prozentpunkte weniger als eine Woche zuvor. Damit wurde der laut Realmeter bislang niedrigste Stand von 29,3 Prozent, der in der ersten Augustwoche 2022 verbucht worden war, unterschritten.Realmeter erklärte, dass inmitten der Offensive des Oppositionslagers wegen der Vorwürfe gegen First Lady Kim Keon-hee und für die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts wegen des Todes eines Marineinfanteristen sich obendrein die gefühlte Preislage vor dem Chuseok-Fest negativ auf den Beliebtheitswert ausgewirkt habe.Der Anteil der Befragten, die Yoons Arbeit negativ einschätzen, stieg gegenüber der Vorwoche um 2,6 Prozentpunkte auf 68,7 Prozent. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Yoons Amtseinführung.Die Umfrage wurde im Auftrag von „Energy Economy Newspaper“ am Telefon durchgeführt. Die Antwortquote lag bei 2,8 Prozent. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten. Einzelheiten können auf der Website der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen eingesehen werden.Auch in der von Gallup Korea durchgeführten Umfrage schnitt Yoon so schlecht ab wie nie. Laut den am Freitag veröffentlichten Ergebnissen fiel der Anteil der Befürworter von Yoons Arbeit gegenüber der letzten Umfrage um drei Prozentpunkte auf 20 Prozent.Währenddessen stieg der Anteil der Befragten, die Yoons Arbeit als schlecht bewerten, um drei Prozentpunkte auf 70 Prozent.Für die Umfrage wurden vom 10. bis 12. September mit landesweit 1.002 Wählern ab 18 Jahren Telefoninterviews geführt. Die Antwortquote lag bei 10,4 Prozent. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten. Einzelheiten sind auf der Website von Gallup Korea und der Nationalen Beratungskommission für Wahlumfragen einsehbar.