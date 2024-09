Immer weniger KTX-Fahrkarten für Festtage werden am Schalter verkauft

Photo : YONHAP News

Immer weniger Fahrkarten für Fahrten mit dem Schnellzug KTX an Feiertagen werden am Schalter verkauft.Zum diesjährigen Mondneujahr wurden lediglich 5,7 Prozent der KTX-Tickets am Schalter verkauft. Das berichtete der Abgeordnete Min Hong-chul von der Demokratischen Partei (DP) und stützte sich dabei auf Daten, die ihm von der Bahngesellschaft Korail zur Verfügung gestellt worden waren.Dies sind 8,1 Prozentpunkte weniger als zum Erntedankfest Chuseok im Jahr 2019.In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass nur 80.000 der 1,39 Millionen Tickets direkt am Schalter erworben wurden.Korail führt den Fahrkarten-Vorverkauf seit dem Chuseok-Fest 2020 vollständig online und telefonisch durch. Lediglich nicht verkaufte und zurückgegebene Tickets werden anschließend über den Schalter verkauft.Somit sank der Anteil der an Festtagen verkauften KTX-Zugtickets am Schalter nach 11,8 Prozent zum Chuseok-Fest 2020 immer weiter.Dieser Trend bringt aber auch Probleme mit sich. Es gibt Forderungen, dass auch am Schalter der Kauf von Fahrkarten bequemer möglich sein sollte. Denn vor allem ältere Menschen würden bevorzugt ihre Fahrkarten persönlich am Schalter erwerben.Letztes Jahr waren 42,2 Prozent der Reisenden, die ihre KTX-Tickets offline gebucht hatten, 60 Jahre oder älter. Es war damit die einzige Altersgruppe, deren Mitglieder mehr Fahrkarten direkt am Schalter statt online buchten.