Ukrainischer Geheimdienstchef : Nordkorea unter Russlands Verbündeten größtes Problem

Photo : YONHAP News

Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes betrachtet unter den Verbündeten Russlands Nordkorea als das größte Problem.Die Menge der von Nordkorea gelieferten Rüstungsgüter beeinflusse tatsächlich die Intensität der Kämpfe, sagte Kyrylo Budanow, Leiter des Militärnachrichtendienstes HUR, auf einer Konferenz in Kiew, wie Bloomberg News am Samstag (Ortszeit) berichtete.Nordkorea liefere große Mengen an Artilleriegranaten an Russland. Aus Sicht der Ukraine wiege dies sehr schwer. Erschwerend hinzu komme, dass kurzfristig keine Maßnahmen dagegen ergriffen werden könnten, hieß es weiter.Die Ukraine und westliche Länder gehen davon aus, dass Russland von Nordkorea gelieferte Raketen vom Typ Hwasong-11 und verschiedenartige Artilleriegeschosse im Krieg gegen die Ukraine einsetzt.