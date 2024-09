USA betonen nach Nordkoreas Bericht über Urananreicherungsanlage Überwachung

Photo : YONHAP News

Die USA haben nach Nordkoreas Bericht über eine Urananreicherungsanlage ihre Bemühungen um eine Überwachung und Aufklärungstätigkeiten betont.Sowohl Nordkoreas nukleare Ambitionen als auch dessen Fortschritte bei Technologien und dem Programm für ballistische Raketen würden überwacht, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, am Freitag (Ortszeit) in Washington.Das sei einer der Gründe, warum Präsident Joe Biden hart daran gearbeitet habe, ein Netzwerk von Allianzen und Partnerschaften in der Region wiederzubeleben, sagte Kirby angesichts der Enthüllung einer nordkoreanischen Anlage zur Produktion von hochangereichertem Uran.Das sei auch der Grund, warum er mehr Ressourcen für Information, Überwachung und Aufklärung auf der koreanischen Halbinsel und in ihrem Umfeld eingesetzt habe.Schließlich sei dies auch der Grund, warum Washington weiterhin gegenüber Pjöngjang deutlich mache, ohne Vorbedingungen für Gespräche über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bereit zu sein.