Nordkoreas Parlament soll für Verfassungsänderung zusammentreten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat für Anfang Oktober eine Sitzung der Volksversammlung angekündigt.Der ständige Ausschuss der Volksversammlung beschloss am Sonntag, am 7. Oktober in Pjöngjang die elfte Sitzung zu veranstalten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Bei der ersten Sitzung des Parlaments seit neun Monaten werde über Änderungen und Ergänzungen des sozialistischen Grundgesetzes diskutiert, hieß es weiter.In Südkorea wird spekuliert, dass jüngsten Forderungen von Machthaber Kim Jong-un entsprochen werden soll. Kim hatte Änderungen bei der Beschreibung des Territoriums sowie der Wiedervereinigungspolitik gefordert.Im vergangenen Dezember hatte er die innerkoreanischen Beziehungen als solche zwischen zwei verfeindeten Staaten im Kriegszustand charakterisiert.Im Januar forderte er eine klare Definition des nordkoreanischen Hoheitsgebietes in der Verfassung. Außerdem sollte der Begriff Wiedervereinigung aus allen relevanten Passagen entfernt werden.