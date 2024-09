Botschafter Südkoreas und der USA heben bei Besuchen in US-Bundesstaaten Technologiekooperation hervor

Photo : YONHAP News

Die Botschafter Südkoreas und der USA im jeweils anderen Land haben gemeinsam drei US-Bundesstaaten besucht, um die Bedeutung des bilateralen Bündnisses zu unterstreichen.Südkoreas Botschafter in den USA, Cho Hyun-dong, und der US-Botschafter in Südkorea, Philip Goldberg, bereisten vom 9. bis 13. September Michigan, Texas und Arizona, teilte die südkoreanische Botschaft am Samstag (Ortszeit) mit.Demnach gab es Treffen mit der Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott, und der Chefin der für Wirtschaftsförderung zuständigen Arizona Commerce Authority, Sandra Watson. Zentrales Thema der Gespräche war die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA in der Wirtschaft und bei Spitzentechnologien.Die Diplomaten stellten fest, dass die wirtschaftliche Kooperation zwischen Südkorea und den drei US-Bundesstaaten in Schlüsselindustrien wie Halbleiter, Elektroautos, Batterien, Weltraum, Verteidigung und saubere Energien, deutlich zeige, wie sich das koreanisch-amerikanische Bündnis zu einer Technologieallianz entwickele.Die Botschafter nahmen auch an jeweils von den drei Bundesstaaten veranstalteten Business-Round Table-Treffen teil. Sie informierten sich dabei über den Stand der Investitionen koreanischer Unternehmen in den USA und ihre Geschäftsideen.