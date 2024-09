JCS: Nordkorea ließ am Sonntag 120 Müll-Ballons in Richtung Südkorea fliegen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär seit Sonntagnachmittag bis in die Nacht etwa 120 Ballons mit Müll in Richtung Südkorea fliegen lassen.Das gab der Vereinigte Generalstab (JCS) am Montag bekannt.Im Norden der Provinz Gyeonggi und in Seoul wurden rund 40 gelandete Ballons gemeldet. Bei den getragenen Gegenständen handele es sich um Alltagsmüll wie Papier, Kunststoff und Plastikflaschen. Nach ersten Analysen hätten sich keine schädlichen Stoffe in dem Müll befunden, hieß es.Nordkorea hat aus Protest gegen anti-nordkoreanische Flugblattaktionen südkoreanischer Aktivisten seit Ende Mai 20 Mal Müll-Ballons über die Grenze geschickt.