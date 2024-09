Regierung plant Informationsveranstaltung zu 1945 gesunkenem japanischen Schiff

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung plant ein Treffen mit den Hinterbliebenen koreanischer Opfer des Untergangs des japanischen Schiffs Ukishima Maru im Jahr 1945.Laut einer Hinterbliebenen-Vereinigung kündigte das Innenministerium eine Informationsveranstaltung für den 26. September an.Das Außenministerium hatte jüngst 19 von etwa 70 noch vorhandenen Dokumenten von Japan erhalten, die Daten über koreanische Passagiere an Bord der Ukishima Maru enthalten.Die Ukishima Maru, die für die japanische Marine fuhr, sollte kurz nach der Befreiung Koreas im August 1945 mehrere Tausend zwangsmobilisierte Koreaner in die koreanische Stadt Busan bringen. Das Schiff war vor dem Hafen Maizuru in Kyoto nach einer Explosion gesunken.Die japanische Regierung hatte lange behauptet, dass keine Passagierliste mehr existiere. Erst im Mai dieses Jahres wurde auf Antrag eines japanischen Journalisten die Existenz solcher Dokumente bekannt gemacht.Die südkoreanische Regierung will sich nach der Analyse der Liste für die Opferhilfe einsetzen.