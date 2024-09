Schwedische Diplomaten kehren nach vier Jahren nach Pjöngjang zurück

Photo : YONHAP News

Schweden hat vier Jahre nach der coronabedingten Grenzschließung Nordkoreas wieder eigene Diplomaten nach Pjöngjang entsendet.Seit heute seien schwedische Diplomaten wieder in Pjöngjang, gab das schwedische Außenministerium in einer Pressemitteilung am Freitag (Ortszeit) bekannt. Der Betrieb der Botschaft werde damit wieder normalisiert.Nach der Grenzschließung Nordkoreas im Jahr 2020 hatten die meisten Länder ihr Personal aus ihren Auslandsvertretungen in Pjöngjang abgezogen. Schweden hatte dies im August 2020 getan.Nordkorea hatte erst im August letzten Jahres seine Grenzen wieder geöffnet. Zunächst wurde jedoch lediglich für pro-nordkoreanische Länder wie China, Russland, die Mongolei und Kuba die Wiedereröffnung einer diplomatischen Vertretung in Pjöngjang zugelassen. Schweden ist das erste westliche Land, das Diplomaten wieder nach Nordkorea entsandte.