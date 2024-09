Washington sehr besorgt über Ausbau nordkoreanisch-russischer Kooperation

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat sich besorgt über die Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland geäußert.Hintergrund ist der jüngste Besuch des Sekretärs des russischen Nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, in Nordkorea.Ministeriumssprecher Matthew Miller sagte am Montag (Ortszeit) vor der Presse, die USA seien weiterhin äußerst besorgt über die nordkoreanische Unterstützung für die russische Kriegsführung gegen die Ukraine und die Möglichkeit der russischen Unterstützung für Nordkorea im Gegenzug.Er ging davon aus, dass Russland Nordkorea auf eine Art und Weise unterstützen würde, die letztlich destabilisierend für die koreanische Halbinsel sei.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte sich am Freitag in Pjöngjang mit Schoigu getroffen und die Entschlossenheit für die bilaterale Zusammenarbeit bekräftigt.