Südkoreas Botschafter zum Präsidenten der Generalkonferenz der IAEA gewählt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat den Vorsitz der Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) übernommen.Ham Sang-wook, Südkoreas Botschafter in Österreich und ständiger Vertreter bei den internationalen Organisationen in Wien, wurde zum Auftakt der 68. regulären Sitzung der IAEA-Generalkonferenz am Montag (Ortszeit) in Wien zum Präsidenten gewählt.Ham führt den Vorsitz bei der 68. Generalkonferenz, die vom 16. bis 20. September stattfindet.Auf der Tagesordnung stehen globale Sicherheitsangelegenheiten, darunter die nordkoreanische Nuklearfrage und die nukleare Sicherheit in der Ukraine. Auch sollen die iranische Nuklearfrage, die Nahost-Frage und die Kooperation von AUKUS (Militärbündnis Australiens, Großbritanniens und der USA) in Bezug auf atomgetriebene U-Boote thematisert werden.Südkorea übernimmt damit zum zweiten Mal seit seiner Beteiligung als Gründungsmitglied im Jahr 1957 den Vorsitz der IAEA-Generalkonferenz. Das erste Mal war es 1989 während der 33. regulären Sitzung.